Эрдоган: Турция впервые в истории построила военный корабль стране-члену НАТО и ЕС

Турция впервые в истории построила военный корабль стране-члену НАТО и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии передачи патрульного корабля Cam Roman Военно-морским силам Румынии, сообщает в субботу, 20 июня, РИА Новости.

«Наша отрасль военного судостроения переживает самые интенсивные и самые продуктивные дни за 103-летнюю историю Турецкой Республики. Мы являемся одной из стран, которые одновременно строят наибольшее количество военных кораблей», — отметил он.

Турецкий лидер добавил, что за последние годы республика построила свыше 140 судов для различных государств мира. По его словам, если 23 года назад годовой экспорт оборонной промышленности составлял 248 миллионов долларов, то сейчас такой объем отгрузок продукции производится менее чем за неделю.

В мае Эрдоган заявил о продолжении обсуждения с США вопроса закупки истребителей F-35. Турецкий лидер подчеркнул, что надеется на положительный исход переговоров по этой сделке.