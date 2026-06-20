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20:19, 20 июня 2026Мир

У жены испанского премьера забрали паспорт и отправили ее под суд

Дело супруги премьер-министра Испании Санчеса Бегоньи передали в суд присяжных
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Дело супруги премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес передали в суд присяжных. Об этом сообщило новостное агентство EFE.

По данным агентства, судья Хуан Карлос Пейнадо направил Гомес под суд присяжных и в качестве обеспечительных мер распорядился изъять у нее паспорт, запретил покидать территорию страны и обязал дважды в месяц являться в суд. Женщину обвиняют в торговле влиянием, коррупции в частном секторе, незаконном присвоении средств и растрате государственных средств.

Вместе с женщиной по тем же обвинениям судить будут ее советницу Кристину Альварес и предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса, обвиняемого в торговле влиянием и коррупции в частном секторе.

Расследование в отношении супруги премьера началось весной 2024 года после заявления организации «Чистые руки» о подозрительной деятельности Гомес в бизнесе, распределении госконтрактов, управлении университетской кафедрой в Мадриде и найме советницы Кристины Альварес. Гомес отвергает все обвинения и считает дело политически мотивированным.

Весной Санчес заявлял о планах собрать коалицию против президента США Дональда Трампа и «выкрутить руки» всем правым силам в мире. Санчес также отдельно раскритиковал Трампа за иранский конфликт.

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