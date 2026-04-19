13:40, 19 апреля 2026Мир

Премьер Испании пообещал «выкрутить руки» Трампу

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о планах собрать коалицию против президента США Дональда Трампа и «выкрутить руки» всем правым силам в мире. Об этом сообщает журнал Politico.

«Мы будем давить на тех, кто считает себя совершенно неприкасаемым. На миллиардеров с безграничной жадностью. На тех, кто спекулирует на домах людей», — сказал глава испанского правительства в ходе организованной им конференции «Глобальная прогрессивная мобилизация» в Барселоне.

Санчес также отдельно раскритиковал Трампа за иранский конфликт. На устроенном Испанией саммите присутствовали левые и левоцентристские политики, включая президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву, президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и президента Колумбии Густаво Петро.

Ранее Трамп заявил, что Испания находится в «плачевном состоянии». Хозяин Белого дома раскритиковал нежелание королевства инвестировать в оборону НАТО, а также добавил, что Вашингтон не хочет иметь никаких дел с Мадридом.

    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Все новости
