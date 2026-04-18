16:55, 18 апреля 2026Мир

Трамп расстроился из-за Испании

Трамп: Испания находится в плачевном состоянии, ее финансовые показатели ужасны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Harrison Fitts / Unsplash

Президент США Дональд Трамп заявил, что Испания находится в «плачевном состоянии». Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Кто-нибудь обратил внимание на то, в каком плачевном состоянии находится Испания? Их финансовые показатели, несмотря на то что они практически ничего не вкладывают в НАТО и свою военную оборону, просто ужасающие. Грустно на это смотреть!!!» — отметил американский лидер.

3 марта Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией из-за отказа нарастить расходы на оборону в рамках Североатлантического альянса. По его словам, Вашингтон не хочет иметь никаких дел с Мадридом.

В ответ на эти заявления, правительство Испании призвало США уважать международное право и двусторонние соглашения с Европейским союзом (ЕС).

