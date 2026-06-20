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17:54, 20 июня 2026Путешествия

Удорожание виз Японии не коснется россиян

АТОР: Удорожание виз Японии не затронет граждан РФ
Александра Качан (Редактор)
СюжетВизы в Европу:

Фото: Guitar photographer / Shutterstock / Fotodom

Пятикратное удорожание въездных виз Японии не затронет граждан России. Об этом говорится в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Главное, о чем стоит знать россиянам: визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения», — написали в сообщении. В АТОР добавили, что для россиян оформление японской визы осуществляется бесплатно без взимания консульского сбора. Никаких изменений по этому вопросу власти страны не анонсировали.

Ранее сообщалось, что правительство Японии решило впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля стоимость однократной визы вырастет с 3 тысяч до 15 тысяч иен (около 90 долларов), а многократной — с 6 тысяч до 30 тысяч иен. Решение поднять тарифы связано с желанием властей привести показатели в соответствие с практикой других стран G7.

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