В ФРГ назвали неподходящим момент для обсуждения форматов и участников диалога с Россией

Корнелиус: Обсуждение формата переговоров с Россией по Украине пока не на повестке

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус назвал неподходящим момент для обсуждения формата переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Его цитирует ТАСС.

Так он прокомментировал требование главы польского МИД Радослава Сикорского об участии в потенциальном диалоге с Россией. «Мы считаем сейчас неподходящим момент для обсуждения форматов или участников», — заявил Корнелиус, добавив, что этот вопрос пока не на повестке.

При этом он заверил, что европейские шаги по переговорам всегда самым тесным образом согласовываются с польским правительством.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Евросоюз от спешки в переговорах с Россией.