Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:06, 20 июня 2026Бывший СССР

В ФРГ назвали неподходящим момент для обсуждения форматов и участников диалога с Россией

Корнелиус: Обсуждение формата переговоров с Россией по Украине пока не на повестке
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус назвал неподходящим момент для обсуждения формата переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Его цитирует ТАСС.

Так он прокомментировал требование главы польского МИД Радослава Сикорского об участии в потенциальном диалоге с Россией. «Мы считаем сейчас неподходящим момент для обсуждения форматов или участников», — заявил Корнелиус, добавив, что этот вопрос пока не на повестке.

При этом он заверил, что европейские шаги по переговорам всегда самым тесным образом согласовываются с польским правительством.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предостерег Евросоюз от спешки в переговорах с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский избавился от отобранного у него польского ордена

    На Западе посетовали на отвлекающий Украину и Польшу скандал с Зеленским

    В Запорожье рассказали о ситуации в городе после взрывов

    Нетаньяху приказал прекратить атаки на Ливан

    У жены испанского премьера забрали паспорт и отправили ее под суд

    Российский флаг появился на чемпионском параде клуба НХЛ

    Посредничество ЕС в переговорах по Украине назвали наркотическим бредом

    В ФРГ назвали неподходящим момент для обсуждения форматов и участников диалога с Россией

    Двух офицеров спецназа Украины ликвидировали на Запорожье за неделю

    Эксперт раскрыл роль НАТО при управлении дронами ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok