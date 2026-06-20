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06:28, 20 июня 2026Интернет и СМИ

Владелец «Что? Где? Когда?» попала в базу «Миротворца»

Владельца игры «Что? Где? Когда?» Наталию Стеценко внесли в базу сайта «Миротворец»
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Helena Dolderer / dpa / Global Look Press

Гендиректор телекомпании «Игра-ТВ», производящей телепередачу «Что? Где? Когда?», Наталия Стеценко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.

Личные данные Стеценко опубликовали на сайте вечером 19 июня, уточняет агентство. Модераторы «Миротворца» обвинили ее в поддержке России, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом для внесения Наталии Стеценко в базу сайта стало то, что она не поддерживала негативные высказывания в сторону Крыма, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» внесена статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. Поводом стала встреча с представителями регионов Содружества «Донбасс».

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