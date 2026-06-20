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11:32, 20 июня 2026Россия

ВСУ атаковали территорию Белгородской области 90 раз за сутки

Врио губернатора: ВСУ атаковали территорию Белгородской области 90 раз за сутки
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области 90 раз. Об этом в субботу, 20 июня, в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, под удары ВСУ попали населенные пункты в 15 районах области. В частности, противник совершил семь обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три раза производил сбросы взрывных устройств с беспилотников, 127 из которых были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, конкретизировал врио главы региона.

«Получили ранения три человека в Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. Двое пострадавших продолжают лечение в медицинских учреждениях», — отметил Шуваев.

О том, что президент России Владимир Путин назначил Шуваева врио главы приграничного региона, стало известно в мае, после того как в отставку с поста губернатора ушел Вячеслав Гладков.

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