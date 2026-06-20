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05:51, 20 июня 2026Бывший СССР

ВСУ и Запад обвинили в гуманитарной катастрофе в Алешках

Мирошник обвинил ВСУ и Запад в гуманитарной катастрофе в Алешках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ответственность за гуманитарный кризис в Алешкинском округе Херсонской области несут Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также правительства западных государств. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Вина за гуманитарную катастрофу в Алешкинском округе лежит на ВСУ и властях коллективного Запада, которые руками укронацистов создают невыносимые условия для жизни простых людей», — заявил он.

Ранее Мирошник заявил, что слова омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца об атаке по автобусу с детьми из Белоруссии являются цинизмом и абсолютной ложью. Он добавил, что чем проговаривать ложь, лучше иногда молчать, особенно тем, кто претендует на роль контакта между Россией и Украиной для решения гуманитарных вопросов.

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