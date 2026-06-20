Мирошник обвинил ВСУ и Запад в гуманитарной катастрофе в Алешках

Ответственность за гуманитарный кризис в Алешкинском округе Херсонской области несут Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также правительства западных государств. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Вина за гуманитарную катастрофу в Алешкинском округе лежит на ВСУ и властях коллективного Запада, которые руками укронацистов создают невыносимые условия для жизни простых людей», — заявил он.

Ранее Мирошник заявил, что слова омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца об атаке по автобусу с детьми из Белоруссии являются цинизмом и абсолютной ложью. Он добавил, что чем проговаривать ложь, лучше иногда молчать, особенно тем, кто претендует на роль контакта между Россией и Украиной для решения гуманитарных вопросов.