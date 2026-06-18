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11:13, 18 июня 2026Бывший СССР

В МИД обвинили Киев в цинизме и лжи об атаке на автобус с детьми

Мирошник: Слова Лубинца о ударе по автобусу с детьми являются ложью и цинизмом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Слова омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца о атаке по автобусу с детьми из Белоруссии являются цинизмом и абсолютной ложью. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Господин Лубинец, украинский омбудсмен, решил прожевать в очередной раз жвачку о том, что украинская сторона никогда не наносит удары по гражданским объектам и никакого отношения к инциденту с белорусским автобусом тоже, конечно же, не имела», — заявил Мирошник.

Он добавил, что чем проговаривать ложь, лучше иногда молчать, особенно тем, кто претендует на роль контакта между Россией и Украиной для решения гуманитарных вопросов.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Пострадали восемь человек, среди которых шесть детей. Жертвой налета стала женщина 1985 года рождения.

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