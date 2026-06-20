Желающим удалить всю информацию о себе из интернета россиянам дали совет

IT-эксперт Щербаков: Удалить всю информацию о себе из интернета невозможно

Удалить всю информацию о себе из интернета технологически невозможно, рассказал эксперт в области IT, технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что интернет устроен как распределенная система, в которой информация после публикации копируется, кэшируется и архивируется множеством независимых узлов.

«Поисковые системы хранят снэпшоты страниц, сторонние сервисы собирают открытые профили, базы данных брокеров аккумулируют агрегированную информацию из разных источников. Даже если вы удалите аккаунт на конкретном сайте, его копия может сохраниться в кэше поисковика, в архиве веб-страниц или в бэкапах владельца сервиса, куда у вас нет доступа. Однако в ваших силах провести глубокую санацию публичного цифрового следа. Это комплексная работа, но она существенно снижает ваше присутствие в открытых источниках», — объяснил Щербаков.

Эксперт рекомендовал провести аудит всех активных и неактивных аккаунтов и составить список сервисов, где вы когда-либо регистрировались. Это можно сделать через поиск по почтовому ящику, по номерам телефонов, а также проверить упоминания в поисковых системах.

«После этого удаляйте все учетные записи, которыми вы не пользуетесь. Важно именно удалять, а не скрывать или деактивировать — только процедура полного удаления, предусмотренная политикой сервиса, формально исключает ваш профиль из публичного доступа, хотя часть данных в закрытых логах все равно остается. Следующий этап — работа с поисковиками. В Google и Яндексе существуют специальные формы для исключения из выдачи персональных данных — паспортные номера, адреса проживания, банковские реквизиты. Эти запросы обрабатываются, но процедура не мгновенна и не гарантирует удаление со всех зеркал», — отметил Щербаков.

По словам эксперта, очень важно разделить каналы коммуникации. Получите новый номер телефона и новый почтовый адрес для ключевых сервисов — банков, государственных порталов, рабочих систем. При этом старые контакты оставьте активными на переходный период, чтобы не потерять доступ к восстановлению паролей. Когда важные аккаунты будут переведены на новые реквизиты, можно прекратить использование старых.

«Нельзя игнорировать базы утечек. Ваши данные с высокой вероятностью уже присутствуют в скомпрометированных датасетах. Извлечь их оттуда невозможно. Единственное, что вы можете сделать, — сменить пароли на всех сервисах, где использовались эти данные, и включить двухфакторную аутентификацию везде, где это поддерживается», — пояснил Щербаков.

Любые действия по удалению данных — это не стирание прошлого, а управление рисками, подчеркнул эксперт. Абсолютной анонимности и чистоты добиться нельзя, но уровень присутствия в открытом доступе можно снизить до приемлемого, если системно подойти к процессу и принять, что полностью исчезнуть из глобальной сети невозможно в принципе.

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