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08:25, 21 июня 2026Забота о себе

Биолог назвал способ уберечься от гадюки

Биолог Лебединский: уберечься от гадюки можно, нося резиновые сапоги в лесу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского Андрей Лебединский в беседе с РИА Новости рассказал о поведении гадюк и способах защиты от их укусов.

По словам специалиста, эти змеи не проявляют агрессии без крайней необходимости и кусают только в безвыходной ситуации. При любой возможности они предпочитают скрыться.

Биолог пояснил, что в случае опасности гадюка сворачивается в клубок и совершает ложные выпады. Чтобы избежать встречи, стоит обходить места, где змей замечали неоднократно. Гадюки не любят открытых пространств, поэтому основные меры предосторожности нужны в лесу, где можно случайно наступить на пресмыкающееся. Лебединский рекомендовал надевать резиновые сапоги — они надежно защищают от укуса. Также он предупредил, что при сборе грибов и ягод рука может оказаться рядом с головой змеи, и та воспримет это как угрозу.

Ученый призвал не проявлять агрессии к гадюкам: не пытаться поймать или убить их, поскольку они занесены в Красную книгу Нижегородской области. Вместо этого он посоветовал создать для змеи фактор беспокойства — постучать рядом палкой или веткой, либо аккуратно подцепить ее и вынести за пределы участка.

Ранее в американском штате Флорида поймали 177 темных тигровых питонов общим весом около 3,7 тысячи килограммов и поставили рекорд.

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