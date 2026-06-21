День медицинского работника в России в 2026 году: история и традиции праздника

День медицинского работника — главный праздник всех врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров, лаборантов и студентов-медиков. Он отмечается традиционно в третье воскресенье июня. В этот день вся Россия чествует тех, кто, надевая белый халат, ежедневно борется за жизни и здоровье пациентов. «Лента.ру» рассказывает об истории и традициях праздника, а также предлагает варианты презентов для врачей в этот день.

Когда отмечается День медицинского работника

Главный праздник всех, кто стоит на страже здоровья россиян, отмечается в третье воскресенье июня.

21 июня отмечается День медика в России в 2026 году

Несмотря на то что этот праздник важен для всех, кто причастен к сфере здравоохранения, многие врачи, медицинские сестры, а также фельдшеры вынуждены встречать его на рабочем месте.

Какие еще праздники отмечают врачи в России в 2026 году 19 января — День патологоанатома;

9 февраля — Международный день стоматолога;

21 февраля — День фельдшера в России;

6 марта — День зубного врача;

27 марта — День нефролога;

5 апреля — День неонатолога;

7 апреля — День дерматовенеролога;

5 мая — Всемирный день акушерки;

12 мая — Международный день медицинских сестер;

17 мая — День пульмонолога;

20 мая — Всемирный день травматолога;

6 июля — Всемирный день кардиолога;

28 августа — День военного врача;

19 сентября (третья суббота сентября) — День хирурга;

29 сентября — День оториноларинголога;

30 сентября — День ортодонта;

2 октября — День уролога;

5 октября (первый понедельник месяца) — Международный день врача;

16 октября — Всемирный день анестезиолога;

16 октября — День аллерголога-иммунолога;

17 октября — День участкового терапевта;

26 октября — День проктолога;

7 ноября — День логопеда;

8 ноября — День рентгенолога;

20 ноября — День педиатра;

1 декабря — День невролога.

История Дня медика

Врачи в России всегда отмечали День медицинского работника, но до 80-х годов ХХ века каждый регион России и каждая республика в составе СССР сами принимали решение о том, на какую дату назначать празднества.

Фото: Freepik

Официально закрепили День медицинского работника лишь 1 октября 1980 года. Тогда его внесли в указ Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».

День медика официально появился еще во времена СССР, и по сей день вместе с Россией его отмечают в Республиках Беларусь и Молдова, а также в Армении и в Казахстане

Кого поздравлять с Днем медика

Медработники — это не только врачи, но и медсестры, медбратья, фельдшеры и лаборанты. У них разные компетенции, уровень образования и разные обязанности:

врач ставит окончательный диагноз, назначает лечение, проводит консультации и принимает больных, а также проводит операции;

ставит окончательный диагноз, назначает лечение, проводит консультации и принимает больных, а также проводит операции; фельдшер принимает пациентов, может поставить диагноз и назначить лечение в рамках своей компетенции и оказать первую помощь; фельдшер, в отличие от врача, — специалист со средним профессиональным образованием;

принимает пациентов, может поставить диагноз и назначить лечение в рамках своей компетенции и оказать первую помощь; фельдшер, в отличие от врача, — специалист со средним профессиональным образованием; медсестра выполняет назначения врача (например, делает прививки, перевязки и физиопроцедуры), ухаживает за пациентами, может заниматься заполнением части документации;

выполняет назначения врача (например, делает прививки, перевязки и физиопроцедуры), ухаживает за пациентами, может заниматься заполнением части документации; лаборант работает в лаборатории делает анализ биоматериала (крови, мочи, спермы и так далее). Иногда лаборанты сами забирают биоматериал, но обычно этим занимаются медсестры.

Именно врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры стоят на страже нашего здоровья даже в самые сложные времена. Например, в разгар пандемии коронавируса в 2020-2021 годах больше полутора тысяч медработников стали жертвами эпидемии, заразившись вирусом на рабочем месте.

Медсестры и иногда врачи делают прививки, что значительно повышает общий иммунитет у населения городов, страны и даже целого мира. Например, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно благодаря вакцинации удается избежать летального исхода от 3,5-5 миллионов человек от коклюша, дифтерии, столбняка и гриппа. Прививки от коронавируса, в свою очередь, остановили распространение эпидемии в России.

Фото: Freepik

Нельзя забывать и о военных врачах, которые сражаются за жизни пациентов в полевых условиях, вдали от высокотехнологичных стерильных операционных и неограниченного запаса медикаментов. Военврачи также следят за ходом реабилитации пациентов на дому, помогают им восстановиться или научиться жить заново после перенесенных травм и ранений.

Традиции Дня медика

Награждение отличившихся специалистов

Сегодня принято награждать медицинских работников, особенно отличившихся на службе. В этот день им вручают федеральные награды и присваивают особые звания.

В своей карьере врач может получить два государственных звания высшего уровня:

«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» — присуждается тем, кто посвятил медицине 20 (для рентгенологов — 15) и больше лет карьеры и значительно отличился в работе;

— присуждается тем, кто посвятил медицине 20 (для рентгенологов — 15) и больше лет карьеры и значительно отличился в работе; «Заслуженный врач Российской федерации» — присуждается только врачам, которые отработали в профессии более 15 лет и отличились на службе.

Подведение итогов всероссийского конкурса

В честь Дня медицинского работника, в его дату или незадолго до этого, обычно подводят итоги Всероссийского конкурса врачей. Победители в разных номинациях получают в подарок деньги — от 200 до 500 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Есть также приз в 4 миллиона рублей в номинации «За верность профессии».

Социальные акции

Фото: Freepik

Всероссийская акция «Спасибо медикам» проходит каждый год по всей стране — в 2026 году она продлится с 18 по 22 июня. В ее рамках каждый пациент сможет поблагодарить тех, кто борется за жизни людей в операционных и помогает восстановиться в палатах. Для школьников и участников школьных отрядов волонтеров-медиков организуют квест «Медицинские специальности», викторину «Врач поможет!», игровую программу «Хочу стать медиком!» и конкурс «Рисунок для медика». В онлайн-формате проходит флешмоб «Врач вне работы» — в его рамках медикам предлагают рассказать о себе, своих увлечениях и профессиональном пути.

Есть и региональные акции — субъекты проводят их ко Дню медицинского работника по собственной инициативе.

Конференции, встречи и корпоративы

Многие медицинские работники встречают праздник на мероприятиях, связанных с профессией. В этот день часто проводятся конференции и встречи врачей, на которых они могут обменяться опытом и узнать что-то новое, ведь медицина стремительно развивается.

В частных клиниках медицинские работники могут устроить небольшой корпоратив или просто попить чай со сладостями, подаренными благодарными пациентами.

Что подарить на День медицинского работника

Дарить подарки врачам и младшим медработникам в их профессиональный праздник вовсе необязательно, можно ограничиться благодарностью на словах. Если же хочется что-то преподнести в дар, лучше выбрать что-то приятное, но не дорогое: смущать врача точно не стоит.

Что подарить медику на профессиональный праздник