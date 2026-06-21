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10:01, 21 июня 2026Бывший СССР

Экс-президента Украины предупреждали о незаконной деятельности биолабораторий

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Януковичу докладывали о незаконной деятельности биолабораторий
Алина Черненко

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Экс-президента Украины Виктора Януковича предупреждали о незаконной деятельности биолабораторий на территории страны. Об этом ТАСС рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По словам собеседника агентства, в 2013 году различные источники неоднократно докладывали бывшему главе государства, что эти лаборатории фактически не подчиняются законодательству страны. Комиссия, в которую вошли представители министерства охраны здоровья, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб, национальной академии медицинских наук и сотрудники СБУ, изучала их деятельность в течение года. Они подготовили акт, в котором говорилось, что она несет прямую угрозу интересам национальной безопасности Украины. Авторы документа указывали на угрозы разработки биологического оружия в этих лабораториях.

Прозоров добавил, что на основании выводов комиссии правительство Януковича в 2013 году решило закрыть биолаборатории. Однако после «майдана» в феврале 2014-го к власти пришло полностью проамериканское руководство, которое возобновило исследования в гораздо больших объемах.

Ранее Прозоров заявил, что созданные при поддержке США биолаборатории на Украине расположены у Одессы, Львова, Харькова и Киева. Изначально их строительство оправдывали намерением помочь Киеву в разработке вакцин против опасных инфекционных болезней.

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