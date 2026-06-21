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13:20, 21 июня 2026Из жизни

Король Великобритании впервые раскроет размер своих налогов

Карл III первый среди представителей королевской семьи раскроет размер своих налогов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chris Jackson / AP

Король Великобритании впервые в истории обнародует информацию о том, сколько налогов он заплатил. Об этом сообщает издание SkyNews, отметив, что данные будут опубликованы позже на этой неделе.

Таким образом монарх станет первым представителем британской королевской семьи, который раскроет размер своих личных налоговых выплат. Подчеркивается, что этот шаг является частью политики по повышению прозрачности, а также он отражает стремление королевской семьи «модернизироваться и развиваться».

Ранее стало известно, что принц Гарри впервые за четыре года вернется в Великобританию с семьей и детьми.

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