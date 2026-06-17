Принц Гарри и Меган Маркл в июле вернутся в Великобританию

Принц Гарри впервые за четыре года вернется в Великобританию с семьей и детьми

В июле младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри вернется в Великобританию с женой Меган Маркл и детьми. Об этом сообщает BBC News.

В 2020 году Гарри и Меган со скандалом отказались исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи и уехали в США. В интервью они негативно высказывались о родственниках, а Гарри издал разоблачительные мемуары. Это привело к ссоре с Карлом III и старшим братом Гарри, принцем Уильямом.

В последний раз вся семья приезжала в Великобританию в 2022 году, когда королева Елизавета II праздновала Платиновый юбилей правления. С тех пор Гарри несколько раз бывал на родине, но всякий раз без жены и детей. Чаще всего поводом для визитов были суды, на которых он добивался государственной охраны для себя и своей семьи, отобранных после переезда в США.

Карл III лишь один раз виделся с детьми Гарри и Меган — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Придворные источники неоднократно утверждали, что он мечтает встретиться с ними снова. Произойдет ли это после их приезда в июле, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Ошибку объяснили компьютерным сбоем.