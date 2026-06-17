Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:26, 17 июня 2026Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл в июле вернутся в Великобританию

Принц Гарри впервые за четыре года вернется в Великобританию с семьей и детьми
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Принц Гарри

Принц Гарри. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В июле младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри вернется в Великобританию с женой Меган Маркл и детьми. Об этом сообщает BBC News.

В 2020 году Гарри и Меган со скандалом отказались исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи и уехали в США. В интервью они негативно высказывались о родственниках, а Гарри издал разоблачительные мемуары. Это привело к ссоре с Карлом III и старшим братом Гарри, принцем Уильямом.

В последний раз вся семья приезжала в Великобританию в 2022 году, когда королева Елизавета II праздновала Платиновый юбилей правления. С тех пор Гарри несколько раз бывал на родине, но всякий раз без жены и детей. Чаще всего поводом для визитов были суды, на которых он добивался государственной охраны для себя и своей семьи, отобранных после переезда в США.

Материалы по теме:
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?
6 февраля 2024
Обмороки и многокилометровые очереди: как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
Обмороки и многокилометровые очереди:как Британия прощалась с королевой Елизаветой II
19 сентября 2022

Карл III лишь один раз виделся с детьми Гарри и Меган — семилетним Арчи и пятилетней Лилибет. Придворные источники неоднократно утверждали, что он мечтает встретиться с ними снова. Произойдет ли это после их приезда в июле, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила в эфире о смерти короля Карла III. Ошибку объяснили компьютерным сбоем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вылетевший из Сочи самолет подал сигнал бедствия над Черным морем

    Жителя Москвы осудили за склонение родственников к терроризму

    Скрытые сигналы Трампа Зеленскому на встрече лидеров G7 расшифровали

    Петербуржец протаранил кофейную лавку

    В России заявили о превращении Украины в монстра

    Трамп снова высказался о санкциях против России

    Россиянин проиграл 700 тысяч рублей на матче Португалия — ДР Конго

    Раскрыта тактика ВСУ по сжиганию домов мирных жителей

    Дмитриев заявил о скором визите делегации США в Россию

    Принц Гарри и Меган Маркл в июле вернутся в Великобританию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok