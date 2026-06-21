Лидера европейской страны призвали уйти в отставку

Глава МИД Купер: Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен уйти в отставку

Глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала премьер-министра страны Кира Стармера уйти в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Sky News.

По данным издания, лидера европейской страны призвали оставить свою должность в частном порядке.

Как отмечает Sky News, в настоящее время Стармер находится за пределами Даунинг-стрит, в загородной резиденции премьер-министра Чекерс, вместе с женой и детьми.

Ранее Стармер заявил, что останется на своем посту, несмотря на отставку министра обороны Джона Хили, его заместителя и двух помощников. «Я хочу закончить работу, для которой я был избран во главе правительства», — сказал он.

По данным The Independent, Стармер думает над уходом в отставку, к чему его призывает кабмин. «Министры кабинета призывают его уйти в отставку после убедительной победы [мэра Большого Манчестера] Энди Бернхэма на дополнительных выборах в Мейкерфилде», — отмечает газета. По имеющимся данным, Стармер заявит об уходе уже в понедельник, 22 июня.