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09:30, 21 июня 2026Россия

Медведев сравнил экс-президентов Украины с нацистами

Медведев сравнил экс-президентов Украины с нацистами из-за их отказа от ордена Белого орла
Алина Черненко

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил экс-президентов Украины с нацистами из-за их отказа от высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла — после того, как его лишили главу страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что возвратом своих орденов Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) признали, что они «реальные стопроцентные нацисты».

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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