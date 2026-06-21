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13:15, 21 июня 2026Россия

Минобороны сообщило об итогах ударов по Украине

Минобороны: ВС России поразили военный аэродром и объекты ТЭК Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России поразили военный аэродром и объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ», — утверждается в публикации.

В ведомстве добавили, что в результате ударов также были поражены логистические центры, мастерская по производству и сборке беспилотников дальнего действия и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее российские военные поразили объекты ТЭК Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса страны.

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