Минобороны сообщило об итогах ударов по Украине

Минобороны: ВС России поразили военный аэродром и объекты ТЭК Украины

Вооруженные силы (ВС) России поразили военный аэродром и объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ», — утверждается в публикации.

В ведомстве добавили, что в результате ударов также были поражены логистические центры, мастерская по производству и сборке беспилотников дальнего действия и места их хранения, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее российские военные поразили объекты ТЭК Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса страны.