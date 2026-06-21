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09:52, 21 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе оценили боеспособность украинской ПВО

NYT: Две трети российских баллистических ракет прорывают украинскую ПВО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Две трети российских баллистических ракет прорывают украинскую противовоздушную оборону. Так боеспособность ПВО соседней страны оценили журналисты The New York Times (NYT).

«Согласно проанализированным газетой данным Военно-воздушных сил Украины, в этом году Россия запускала в среднем 74 баллистические ракеты в месяц, причем примерно две трети из них прорывали украинскую противовоздушную оборону. В 2023 году это значение составляло 6, в 2024-м оно выросло до 28, а в 2025-м — до 49», — отметили авторы материала.

Западные журналисты уточнили, что именно баллистические ракеты дают Москве то преимущество, которое не могут дать Киеву беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Дело в том, что такие ракеты несут сотни килограммов взрывчатки, что значительно превышает полезную нагрузку беспилотников. А их скорость затрудняет перехват, что дает возможность нанести ущерб, намного превосходящий возможности одних только БПЛА.

«Российские ракетные обстрелы неоднократно преодолевали противовоздушную оборону Украины и наносили серьезный ущерб энергосистеме страны во время суровой холодной зимы», — констатировало издание.

Ранее стало известно, что США впервые положительно отнеслись к идее выдачи лицензий на производство украинских ракет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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