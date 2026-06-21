Экс-генерал Муд: Членство в НАТО делает страны более уязвимыми

Членство в НАТО делает входящие в альянс страны более уязвимыми. Таким мнением в колонке для издания Forsvarets forum поделился бывший генеральный инспектор норвежской армии и экс-президент норвежского Красного Креста Роберт Муд.

«По новым оценкам европейских разведывательных служб, нам потребуется от восьми до десяти лет, чтобы быть в разумной готовности [к полномасштабной войне], тогда как у нас может быть всего два или три года. Отовсюду звучат политические банальности: "Члены НАТО едины", "Мы можем доверять Соединенным Штатам", "У нас сильная оборона, способная защитить страну". Это уж точно ложь», — признал западный генерал.

По его мнению, военная реальность такова, что если входящие в альянс страны станут полностью зависимы от совместных операций во всем — от урегулирования кризисов до защиты собственных территорий, — то каждая из них будет слабее, а НАТО в целом — уязвимее.

«Я не припомню, чтобы разрыв между политическими заявлениями и военной реальностью когда-либо был настолько велик. Это не может не тревожить», — заключил Муд.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Он добавил, что Украину рассматривают как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса.