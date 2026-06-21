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21:13, 21 июня 2026Мир

На Западе встревожились после слов Медведева и Ушакова об Украине

Политик Мема: Слова Медведева и Ушакова об Украине говорят о резкой смене позиции РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Недавние высказывания зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и помощника президента России Юрия Ушакова об Украине означают резкую смену позиции Москвы. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Мема заметил, что это сильно отличается от того, что прогнозирует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — так как вскоре «мы увидим эскалацию конфликта с новыми ответными мерами».

По словам парламентария, этого можно было избежать, если бы на саммите «Большой семерки» (G7) европейцы придерживались другого подхода, стремясь к дипломатии, а не эскалации.

Ранее Дмитрий Медведев сравнил экс-президентов Украины с нацистами из-за их отказа от высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла — после того, как его лишили главу страны Владимира Зеленского.

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