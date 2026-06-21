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19:12, 21 июня 2026Мир

Названо число прошедших через Ормузский пролив кораблей

Минэнерго: За два дня Ормузский пролив пересекли более 100 коммерческих судов
Вячеслав Агапов

Фото: U.S. Navy via Getty Images

За два прошедших дня Ормузский пролив пересекли более 100 коммерческих судов. Число кораблей, преодолевших этот отрезок, назвал министр энергетики США Крис Райт, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Минэнерго, два дня назад через важную транспортную артерию на Ближнем Востоке прошли 55 судов. Еще 67 кораблей преодолели пролив вчера, 20 июня.

В интервью телеканалу ABC News Райт отказался прогнозировать сроки снижения цен на бензин в США, но предположил, что они будут падать независимо от хода переговоров Вашингтона и Тегерана.

«Поставки нефти и газа через проливы вернулись в нормальное состояние. Так и будет, независимо от того, что будет происходить с переговорами с Ираном. Растет добыча в США, увеличивается добыча в Венесуэле, мы сотрудничаем с остальными производителями энергоресурсов в мире. Думаю, американцы могут ждать дальнейшего снижения цен на энергоносители», — пояснил он.

Иран 20 июня вновь закрыл проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Решение было принято в ответ на агрессию Израиля против Ливана и нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.

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