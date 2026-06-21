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12:08, 21 июня 2026Россия

Появились подробности о состоянии попавших под удар ВСУ детей из Белоруссии

Попавшие под удар ВСУ дети из Белоруссии находятся в удовлетворительном состоянии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Дети из Белоруссии, которые попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии Константин Дроздовский, его слова приводит ТАСС.

«Была достаточно тяжелая работа, особенно в первые дни, когда наши специалисты выезжали в Российскую Федерацию и оттуда везли детей. Мы пару дней не спали. Но сейчас дети чувствуют себя неплохо», — сказал он.

По его словам, четверым детям провели операции по удалению осколков, на данный момент они находятся с родителями в палатах. Помимо того, 19 июня пятому пострадавшему, находящемуся в тяжелом состоянии, также провели операцию. 20 июня он пришел в сознание.

17 июня Вооруженные силы Украины атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. В результате атаки ударного беспилотника пострадали восемь человек, шестеро из них — дети.

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