Марочко: Российские войска давят на ВСУ у Малой Токмачки

Российские военнослужащие, продвигаясь на ореховском участке, давят на дислоцированные у Малой Токмачки подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстановку на данном участке раскрыл ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Как утверждает собеседник агентства, ореховский участок остается «основным полем сражения» на всем запорожском направлении. Марочко рассказал, что Орехово представляет собой «буквально город-крепость».

«Тут (...) украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений. Кругом расставлены минные поля, есть рвы, есть так называемые тетраэдры, они же зубы дракона. (...) Но несмотря на это, наши военнослужащие давят в районе Малой Токмачки — этот участок продолжает на протяжении очень длительного времени оставаться очень сложным», — высказался он.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные после взятия Комсомольского (украинское название — Гуляйпольское) в Запорожской области могут перерезать логистику ВСУ у Малой Токмачки. Он выразил мнение, что Вооруженные силы (ВС) России будут продвигаться западнее Комсомольского.