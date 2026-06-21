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17:18, 21 июня 2026Путешествия

Родные впавшей в кому после вина на Бали россиянки отказались от ее реанимации

Shot: Родные впавшей в кому после вина на Бали россиянки подписали отказ от ее реанимации
Алина Черненко

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Родные россиянки, впавшей в кому после употребления местного вина на индонезийском острове Бали, подписали отказ от ее реанимации в случае клинической смерти. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что на такой шаг семья 50-летней Анны пошла после консультаций с врачами. Кроме того, медики отменили прием антибиотиков. Несмотря на это, родные женщины не хотят отключать ее от аппарата ИВЛ — юридически это можно сделать, но после решения врачебного консилиума.

Специалисты заявили, что после официального подтверждения смерти мозга шансов на восстановление у туристки уже нет. Пока она остается подключенной к аппаратам жизнеобеспечения под наблюдением врачей.

Анна приехала на курортный остров 31 мая. На следующий день она попробовала популярное местное вино, после чего ее госпитализировали. По дороге в больницу россиянка впала в кому, а позже у нее произошла смерть мозга. У женщины диагностировали отравление метанолом.

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