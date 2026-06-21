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04:23, 21 июня 2026Россия

Россиянам напомнили правила выбора арбуза

Роскачество: У качественного арбуза не должно быть трещин, проколов или надрезов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

При выборе арбуза следует обращать внимание на несколько признаков: корка должна быть свежей и матовой, у полосатых сортов — с четким контрастным рисунком. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

Кроме того, важно наличие ярко-желтого земляного пятна — места соприкосновения с грунтом, которое указывает на естественное созревание. Оптимальный звук при ударе — средний, «гулкий», напоминающий вибрацию. Глухой звук говорит о перезрелости, а слишком звонкий — о незрелости.

Ориентиром может служить сухая плодоножка, однако это не абсолютная гарантия: она может высохнуть за 3–4 дня даже у зеленого плода во время транспортировки.

Покупать арбузы с трещинами, проколами или надрезами категорически не рекомендуется. Через повреждения кожуры микроорганизмы мгновенно попадают в сладкую влажную среду, что ведет к быстрому размножению бактерий и высокому риску пищевого отравления.

Ранее эксперты рассказывали, что лучше всего в жару освежает фруктовый сорбет, особенно с лимоном, грейпфрутом, малиной, персиком, арбузом, манго или тропическими фруктами. Хорошими вариантами также являются мята, базилик и прочие ароматные травы.

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