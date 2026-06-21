Россиянка сделала операцию на груди и оказалась в реанимации с тромбом в легких

Россиянка оказалась в реанимации с некрозом тканей и тромбом в легких после маммопластики

Россиянка сделала операцию на груди и оказалась в реанимации с некрозом тканей и тромбом в легких. Об этом пишет Baza.

По данным источника, москвичку госпитализировали уже через несколько дней после маммопластики. Изначально она поступила в больницу с жалобами на одышку, однако обследование показало, что ситуация намного хуже. У пациентки обнаружили гнойные раны и некроз, а также тромб, закупоривший сосуды в легких. Промедление в лечении могло привести к остановке дыхания и сердца.

Как пишет издание, женщина сделала подтяжку стоимостью 205 тысяч рублей в одной из столичных клиник. Позже выяснилось, что сотрудники медицинского учреждения не уделили должное внимание анализам пациентки. По словам россиянки, перед процедурой она сдавала коагулограмму, и результаты показали повышенную свертываемость крови. В таких случаях нужна тромбопрофилактика или отказ от операции. Пострадавшая пожаловалась, что о рисках операции ее никто не предупредил.

Между тем сотрудники клиники вину не признали и лишь предложили вернуть деньги за процедуру. Однако москвичку такой вариант не устроил — ей предстоит длительная реабилитация и восстановление груди. Адвокат пытается добиться возбуждения уголовного дела.

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