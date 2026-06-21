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14:56, 21 июня 2026Силовые структуры

Российский пенсионер выстрелил в лицо подростку

В Ленинградской области пенсионер выстрелил в лицо подростку из сигнального пистолета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ленинградской области пенсионер выстрелил в лицо подростку из сигнального пистолета после конфликта из-за шума. Инцидент произошел в СНТ «Кировец». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 62-летний местный житель поссорился с компанией молодых людей, которая шумела на улице в ночное время. В ходе перепалки мужчина достал сигнальный пистолет и открыл огонь.

В результате пострадал 17-летний подросток. Его доставили в больницу с непроникающим ранением щеки и ожогом. После оказания медицинской помощи юношу отпустили на амбулаторное лечение.

Стрелка задержали на месте происшествия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее стало известно, что десятки семей в Ленобласти остались без домов и денег из-за проблемного застройщика.

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