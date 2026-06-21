Смертельное ДТП произошло в США из-за автопилота в Tesla

ABC: В США автомобиль Tesla на автопилоте въехал в дом и сбил насмерть жительницу

Вечером в пятницу, 19 июня, автомобиль Tesla Model 3, предположительно находившийся в режиме автономного вождения, врезался в дом в городе Кэти (штат Техас). Об этом сообщает ABC со ссылкой на офис шерифа округа Харрис.

В результате ДТП погибла находившаяся внутри женщина.

По данным телеканала, водитель Майкл Батлер управлял автомобилем около 20:00 по местному времени с использованием автоматизированной системы помощи водителю. Предварительно, он не выехал на встречную полосу, съехал с дороги и на высокой скорости врезался в кирпичный жилой дом. Внутри находилась М. Авила, которая пострадала от удара.

Женщину доставили в больницу на вертолете, однако позже медики констатировали ее смерть. Сам водитель также получил травмы, при этом, по информации следователей, он не находился в состоянии опьянения и сотрудничал с полицией.

Расследование инцидента продолжается. Обвинения водителю пока предъявлены не были.

Ранее американский регулятор начал расследование по подозрению в том, что Tesla скрывала данные об авариях своих беспилотников.