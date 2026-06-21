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16:37, 21 июня 2026Мир

Трамп допустил плату нефтью за проход по Ормузскому проливу

Трамп допустил, что США могут взимать плату нефтью за проход по Ормузскому проливу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что в будущем Вашингтон может взимать плату за проход по Ормузскому проливу в виде 20 процентов нефти, которую по нему перевозят. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Президент сказал, что США выступают в роли "ангела-хранителя" Ормузского пролива и Ближнего Востока. Президент также сказал, что это предполагало бы, что США будут получать 20 процентов нефти, перевозимой через пролив», — сказал журналист телеканала.

Иран 20 июня вновь закрыл проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Решение было принято в ответ на агрессию Израиля против Ливана и нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.

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