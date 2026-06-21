Трамп допустил плату нефтью за проход по Ормузскому проливу

Трамп допустил, что США могут взимать плату нефтью за проход по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп допустил, что в будущем Вашингтон может взимать плату за проход по Ормузскому проливу в виде 20 процентов нефти, которую по нему перевозят. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Президент сказал, что США выступают в роли "ангела-хранителя" Ормузского пролива и Ближнего Востока. Президент также сказал, что это предполагало бы, что США будут получать 20 процентов нефти, перевозимой через пролив», — сказал журналист телеканала.

Иран 20 июня вновь закрыл проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Решение было принято в ответ на агрессию Израиля против Ливана и нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.