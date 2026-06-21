Spiegel: Германия до сих пор разделена по границе ФРГ и ГДР

Немецкое общество до сих пор разделено по границе ФРГ и ГДР по многим вопросам, включая конфликт на Украине. На это пожаловался журнал Spiegel.

«В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины. Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад (Великой Отечественной — прим. "Ленты.ру"), до сих пор живы в памяти немцев. И на земле», — указано в статье.

Отмечается, что в 2025 году 41 процент респондентов, проживающих на территории бывшей ГДР, высказались против военной помощи Украине. В Западной Германии процент несогласных с поддержкой Киева составил всего 24.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что современная Германия не имеет достаточной правовой основы для существования, так как объединение ФРГ и ГДР прошло без референдума.