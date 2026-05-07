11:14, 7 мая 2026

Медведев: Германия не имеет достаточной правовой основы для существования
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Современная Германия не имеет достаточной правовой основы для существования, так как объединение ФРГ и ГДР прошло без проведения референдума. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной RT.

По его словам, в 1990 году восточногерманское государство было фактически растворено в западногерманском. При этом, подчеркивает политик, ни у кого из «триумфаторов объединения», в числе которых оказались и советские руководители, не возникло мысли узнать мнение граждан посредством референдума.

Таким образом, считает Медведев, все, что произошло после объединения ФРГ и ГДР, можно рассмотреть через призму правила «ex injuria jus non oritur» — «незаконные действия не создают право». «Иными словами, нынешняя ФРГ не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования (я уж не говорю о крайней несамостоятельности ФРГ с момента создания и её чудовищной вассальной зависимости от США). И нынешние германские ничтожества, стыдливо примеряющие в очередной раз на себя лавры новых «фюреров», должны помнить об этом», — написал зампред Совбеза.

В этой же статье Медведев порассуждал о денацификации ФРГ, которая, считает он, так и не прошла. По мнению политика, вместо этого западные государства выбрали путь «оправдания нацистских военных преступников».

