В Польше высказались о сторонниках Украины словами «надо протрезветь»

Журналист Важеха заявил, что сторонникам Украины нужно быстрее протрезветь

Европейские страны, поддерживающие Украину, должны опомниться и увидеть, каким на самом деле является Киев. Об этом заявил польский журналист Лукаш Важеха в соцсети X.

«Думаю, для многих сторонников Украины наступил критический момент, когда надо протрезветь и понять, с каким партнером мы имеем дело. Украинцы — не милые, бедные плюшевые мишки. Это безжалостное государство, которое будет использовать любую слабость в других», — написал он.

Важеха также отметил, что Польша ответственна за проведение политики крайней наивности.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Польше отмечается рост антиукраинских настроений.