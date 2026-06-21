Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 21 июня 2026Россия

В российском городе ввели режим ЧС из-за аварии на станции

В Таре ввели режим ЧС из-за аварии на насосной станции
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В городе Тара Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Установить с 08:00 (04:00 по мск) ч. 21.06.2026 года для органов управления и сил Тарского муниципального района Омской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"», — говорится в документе.

В постановлении также указывается, что глава администрации города должен подготовить график подвоза воды населению, а также организовать подвоз воды на предприятия ЖКХ и объекты социальной сферы.

Ранее в одном из поселков в Ростовской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. В населенном пункте, где горел объект с топливом, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на удар ВСУ по парому на Керченской переправе

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Ормузский пролив остался закрытым

    В российском городе ввели режим ЧС из-за аварии на станции

    На курортах Турции начали закрываться магазины из-за отсутствия россиян

    В МИД России назвали препятствие на пути Украины в ЕС

    Появились подробности о состоянии попавших под удар ВСУ детей из Белоруссии

    625-граммовый младенец пострадал в аварии со скорой помощью

    В Севастополе обезвредили упавший на дом беспилотник

    Россиянам раскрыли обязательное содержимое пляжной аптечки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok