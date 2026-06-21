В российском городе ввели режим ЧС из-за аварии на станции

В Таре ввели режим ЧС из-за аварии на насосной станции

В городе Тара Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на насосной станции. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Установить с 08:00 (04:00 по мск) ч. 21.06.2026 года для органов управления и сил Тарского муниципального района Омской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"», — говорится в документе.

В постановлении также указывается, что глава администрации города должен подготовить график подвоза воды населению, а также организовать подвоз воды на предприятия ЖКХ и объекты социальной сферы.

Ранее в одном из поселков в Ростовской области после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. В населенном пункте, где горел объект с топливом, ввели режим чрезвычайной ситуации.