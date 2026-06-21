Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:05, 21 июня 2026Культура

Звезде «Места встречи изменить нельзя» присвоили звание народного артиста

Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Конкину звание народного артиста России. Указ о награждении звезды сериала «Место встречи изменить нельзя» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Конкину Владимиру Алексеевичу — артисту, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации"», — сказано в документе.

Ранее сын Конкина Ярослав рассказал, как отец девять раз выстрелил в него в упор из травматического оружия. Это произошло, когда они с сестрой Софией опоздали домой. Случившееся родитель оправдал тем, что принял наследника за вора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Керченскому полуострову. Глава Крыма сообщил о жертвах, почти 30 человек ранены. Что известно?

    14 человек оказались в больницах после атаки ВСУ на Крым

    Дибров разбил лицо во время вечеринки в Москве

    Звезде «Места встречи изменить нельзя» присвоили звание народного артиста

    Great Wall Motor объявил в России цены на пикап Poer с «механикой»

    Беспилотник ВСУ упал на крышу дома в центре Севастополя

    Раскрыто число пострадавших от нападения мужчины на лагерь в Туве детей

    Победа Бразилии принесла россиянину более 400 миллионов рублей

    Россиянка сделала операцию на груди и оказалась в реанимации с тромбом в легких

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok