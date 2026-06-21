Звезде «Места встречи изменить нельзя» присвоили звание народного артиста

Путин присвоил Владимиру Конкину звание народного артиста России

Президент РФ Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Конкину звание народного артиста России. Указ о награждении звезды сериала «Место встречи изменить нельзя» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Конкину Владимиру Алексеевичу — артисту, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации"», — сказано в документе.

Ранее сын Конкина Ярослав рассказал, как отец девять раз выстрелил в него в упор из травматического оружия. Это произошло, когда они с сестрой Софией опоздали домой. Случившееся родитель оправдал тем, что принял наследника за вора.