54-летняя актриса раскрыла секреты фигуры на фото в купальнике

54-летняя актриса Брук Берк снялась в бикини и назвала секретом фигуры качественный сон

Американская актриса и фотомодель Брук Берк раскрыла секреты красоты под снимками в бикини. Пост опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя звезда «Ночи в заброшенном доме» поделилась серией фото, на которых показала подтянутую фигуру. Знаменитость снялась в голубом купальнике с оранжевым цветочным принтом.

В описании к кадрам она призналась, что оставляет время для себя в графике, чтобы успевать двигаться и заниматься спортом. Кроме того, по словам телезвезды, она интуитивно питается, но следит за тем, какие продукты потребляет. Важными Берк также назвала качество сна и романтические отношения.

Ранее Брук Берк также показала тренировку в откровенном наряде.