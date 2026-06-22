Большинство городов России колонизирует испанский слизень

SR: Испанский слизень сможет колонизировать большинство городов России

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета разработали математическую модель на основе анализа миграции испанского слизня в азиатском регионе и сделали вывод, что моллюск сможет в будущем колонизировать большинство городов России. Исследование опубликовали в научном издании Scientific Reports (SR), данные приводят «Известия».

Если раньше основным фактором миграции считались климатические изменения, теперь акцент делается на антропогенном воздействии на природу.

«Вид первоначально появляется в городской среде и лишь впоследствии предпринимает попытки внедриться в естественные биоценозы. С высокой степенью вероятности, в долгосрочной перспективе эти моллюски станут постоянными спутниками человека повсеместно, по аналогии с грызунами или тараканами», — отмечается в исследовании.

Значит, главным фактором экспансии слизней выступает деятельность человека, который меняет среду обитания, влияет на климат, создает для моллюсков новые укрытия и снижает биоразнообразие. Совокупность этих процессов значительно облегчает чужеродным видам заселение в регионы.

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