Боня отказала в интервью Собчак из-за одного вопроса из 50

Боня заявила, что отказала в интервью Собчак из-за вопроса о влиянии «Дома-2» на репутацию

Блогерша Виктория Боня заявила, что отказала в интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак из-за вопросов о телепроекте «Дом-2», в котором они обе принимали участие. Об этом она рассказала в интервью предпринимателю Анатолию Сульянову, доступном на YouTube.

Боня объяснила, что попросила журналистку, предложившую ей интервью в декабре 2025 года, заранее прислать вопросы. «Вопросы были [о том], как "Дом-2" повлиял на мою репутацию. Знаешь, я даже не дочитала 50 остальных вопросов, я не третьем остановилась. Я думаю: тот человек, который поработал над тем, чтобы моя репутация была не очень в медиа или где возможно, у меня будет спрашивать про мою репутацию?» — возмутилась блогерша.

Она добавила, что проигнорировала сообщение Собчак с этими вопросами. Нежелание общаться с журналисткой она объяснила тем, что не хочет «играть в эти игры».

Ранее Боня припомнила телеведущей один ее поступок на «Доме-2». Блогерша пожаловалась, что Собчак не взяла ее букет из 25 роз.