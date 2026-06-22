Данные о массовых увольнениях по всей России оказались фейком

Данные о грядущих массовых сокращениях россиян не подтвердились

Распространившиеся в соцсетях данные о грядущих массовых сокращениях, сопоставимых с масштабами 2020 года, основаны лишь на мнении ряда экспертов. Речь идет о ситуации в отдельных компаниях, но не масштабных увольнениях по всей России. Статистические данные также опровергают массовость явления.

Утверждалось, что каждая седьмая компания в РФ готовит увольнения. Под сокращения первыми могут попасть самые молодые сотрудники и работники старше 45 лет, которые не успели адаптироваться к новым требованиям рынка. Больше всего, говорилось в постах, риски затрагивают офисных сотрудников, HR-специалистов и часть управленческого персонала.

Подобные сообщения распространились после публикаций в СМИ интервью эксперта. CEO и основатель Teachbase Владимир Щербаков рассказал «Осторожно, новости», что в компании провели исследование, согласно которому при безработице на историческом минимуме (2,3 процента) каждая седьмая компания готовит сокращения — такого не было с 2020 года.

Несмотря на случаи оптимизации штата, ситуация на рынке труда в целом остается устойчивой, сообщили «Известиям» во ВНИИ труда. Между тем данные за 2025 год показывают, что 25 процентов работодателей сократили штат, что больше, чем в 2023 году, однако 43 процента компаний увеличили численность персонала. Эти сокращения незначительны и связаны с финансовыми трудностями, реорганизацией и автоматизацией, а не с обвалом рынка труда. Кроме того, уровень безработицы по методологии Международной организации труда составил 2,1-2,2 процента на начало 2026 года. Это исторический минимум и один из самых низких показателей среди стран G20. Численность занятых тоже максимальна — около 74,5–74,6 миллиона человек. По данным Минтруда, российскому рынку в ближайшие семь лет потребуется 12,2 миллиона новых работников.

Относительно стереотипов о возрастных сокращениях, представители поколения Z чаще всего увольняются из-за низкой зарплаты, говорится в исследованиях. Между тем работники предпенсионного возраста защищены законодательно, что говорится в статье 144.1 УК РФ. Наконец, работодатели при сокращении численности штата должны смотреть на квалификацию, а не возрастные маркеры.

Эксперты настаивают, что массовых сокращений ждать не стоит. Глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал, что ситуация на рынке труда сохраняется достаточно стабильной, и уровень безработицы крайне низкий. При этом массовых увольнений нет: лишь 14 процентов компаний рассматривают возможность уменьшения штатов, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследования и специалистов. В департаменте организационного развития Роскачества также заявили, что массовых увольнений ожидать не стоит, так как на рынке труда наблюдается дефицит квалифицированных кадров.

Данные о грядущих массовых увольнениях распространились в лишь в нескольких СМИ — «МК», NGS.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

