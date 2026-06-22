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17:17, 22 июня 2026Экономика

Каспийскому морю предрекли участь Аральского

Ученый Бухарицин: В ближайшие годы уровень Каспийского моря упадет до 31 метра
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В ближайшие 5-10 лет Каспийское море резко обмельчает. Такой прогноз дали ученые, опрошенные Telegram-каналом Shot.

По информации источника, за последние 20 лет в Азербайджане Каспийское море ушло от берега на 15-20 километров, а в Казахстане — на 35 километров. Отступление береговой линии также фиксируют в Туркменистане и Иране.

По словам ведущего сотрудника Института водных проблем РАН Петра Бухарицина, в ближайшие годы уровень Каспийского моря упадет до 31 метра. Он отметил, что обмеление водоема способно привести к серьезным экономическим проблемам в странах и регионах, которые имеют к нему выход — в том числе связанных с туризмом и рыболовством. Так, владельцы гостиниц в Дагестане на «первой линии» отмечают, что здания давно находятся не у моря.

Ученые предрекли, что Каспийское море может повторить судьбу Аральского — оно было одним из крупнейших озер в мире, однако стало высыхать в 1960-х годах из-за деятельности человека, а затем разделилось на две части. Сейчас одна часть Аральского моря полностью исчезла, в то время как другая сильно обмельчала.

Ранее обмеление Каспийского моря связали с изменением климата. По словам ученых, проблема не связана с регулированием стока воды на Волге. Исправить ситуацию смогут лишь совместные усилия пяти государств, расположенных на береговой линии Каспийского моря.

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