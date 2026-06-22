Мужчина засунул свой телефон под юбку пассажирки московского метро

Суд арестовал москвича, сфотографировавшего женщину под юбкой в метро

В Московском метрополитене мужчина засунул свой телефон под юбку пассажирки и сфотографировал ее. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на станции «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии в утренний час пик. Воспользовавшись моментом, мужчина в подземном переходе начал снимать на мобильный телефон женщину под юбкой. Позже извращенца задержали.

Им оказался житель Москвы. Полиция составила на него административный протокол о мелком хулиганстве. Савеловский суд столицы назначил мужчине наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении сотрудника Большого театра Андрея Жирных, который бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту здания, из-за чего пришлось эвакуировать людей.