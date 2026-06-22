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17:58, 22 июня 2026Экономика

Назван способ спасти урожай от опасного заболевания

Садовод Туманов: Системные фунгициды помогут в борьбе с мучнистой росой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Системные фунгициды помогут защитить урожай от мучнистой росы — грибкового заболевания, которое может поразить кусты смородины. О том, как решить проблему, рассказал председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с 360.ru.

«Можно просто начать, допустим, по весне профилактическую обработку бордоской смесью либо любым другим контактным фунгицидом, который по поверхности работает. После цветения обычно, если проблема действительно стоит, обрабатывают системным фунгицидом», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что мучнистая роса встречается чаще у старых видов смородины, поэтому проблему также можно решить путем замены посадок на современные сорта. Их можно приобрести в питомнике.

Ранее фермер Сергей Ротанов призвал дачников заводить уток. По его словам, эти птицы могут стать хорошей альтернативой курам.

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