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15:10, 22 июня 2026МирЭксклюзив

Названа главная причина отставки Стармера

Политолог Егоров: Победа Бернема на довыборах стала главной причиной отставки Стармера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Победа мэра Большого Манчестера Энди Бернема на довыборах стала главной причиной отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политолог, эксперт по британской политике, автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров.

По словам эксперта, именно избрание Бернема в Палату общин предопределило решение британского премьера, хотя существует и комплекс других причин. Мэр Большого Манчестера действительно намеревался бросить вызов Стармеру и стать новым главой правительства.

«Это финальная история, которая сломала хребет Стармеру. Кабинет министров выступил против него, все уже смирились с его отставкой», — объяснил Егоров.

Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра утром 22 июня. По его словам, он уже сообщил о решении королю Карлу III.

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