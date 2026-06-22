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18:02, 22 июня 2026Россия

Названа цель атак ВСУ на Россию

Брутер: Атаками беспилотников на Россию Киев хочет добиться соглашения на своих условиях
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Robert Brovdi via Telegram / Handout via Reuters

Атакуя российскую территорию беспилотниками, Украина хочет добиться соглашения на своих условиях. Цель Киева назвал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с РИА Новости.

Также, по его словам, Украина и Запад хотят увидеть реакцию России на удары. Помимо этого, Киев добивается освещения налетов в международных СМИ. «Западный обыватель должен видеть, что его деньги не уходят зря, западный политик должен видеть, что Киев успешно активно переходит в атаку и никаких уступок за счет Украины быть не может», — считает Брутер.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» назвал целью атак Вооруженных сил Украины на Москву попытку ослабить систему противовоздушной обороны (ПВО). Автор поста подчеркнул, что после массированного удара по Крыму украинская сторона снова переместила внимание на Московский регион.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что Киев теряет контроль над территориями, поэтому и атакует объекты транспортной и топливной инфраструктуры в попытке посеять панику в российском тылу.

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