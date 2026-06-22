«Норникель» заменил котлы-утилизаторы на Надеждинском заводе в рамках Серной программы

«Норникель» инвестировал более 250 миллиардов рублей в экологическую Серную программу

«Норникель» заменил два котла-утилизатора на первой линии производства серной кислоты Надеждинского металлургического завода (НМЗ). Котлы отечественного производства с доработанной конструкцией повысят надежность оборудования, сообщает пресс-служба компании.

«Мы на завершающей стадии процесса. Приступили к разогреву первой линии производства серной кислоты и запуску ее в работу вместе с новыми котлами», — сказал начальник цеха по производству и нейтрализации серной кислоты НМЗ Илья Манохин.

Котлы-утилизаторы выполняют две функции: забирают тепло из технологического газа и передают его воде, обеспечивая автономное отопление цеха, а также участвуют в технологическом процессе получения кислоты из диоксида серы. Прежнее оборудование проработало на первой линии с момента запуска первого этапа Серной программы в 2023 году. По основным характеристикам новые агрегаты не отличаются от прежних, однако получили ряд конструктивных улучшений.

Максимальный вес одного из элементов котла составляет 18 тонн, что потребовало предварительной подготовки подъемных операций внутри действующего производства. Пока первая линия готовится к запуску, вторая и третья линии продолжают утилизировать диоксид серы: с начала 2026 года цех переработал около 300 тысяч тонн. Основные объемы по плану придутся на вторую половину года. Аналогичная замена котлов на второй линии запланирована на 2027 год.

Серная программа «Норникеля» — крупнейший экологический проект компании и самая масштабная инициатива в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В апреле 2026 года на НМЗ ввели в комплексное опробование третью линию производства серной кислоты и четвертую линию нейтрализации, после чего вся система утилизации диоксида серы заработала в полном объеме. Общий объем инвестиций в программу оценивается более чем в 250 миллиардов рублей.

