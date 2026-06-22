Новую внешность Юлии Савичевой описали фразой «совсем малолетка»

Новую внешность финалистки шоу «Фабрика звезд-2», российской певицы Юлии Савичевой описали в сети фразой «совсем малолетка». Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

39-летняя исполнительница показала фото, сделанные после смены имиджа. Она снялась в черной футболке, продемонстрировав окрашенные в ярко-красный оттенок волосы. «А как вам такое? Думала, в зеленый сначала, но все-таки решила, что красный», — указала в подписи артистка.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Совсем малолетка стала, без паспорта даже молоко не продадут», «Так же прекрасна, как и в нашу первую встречу 15 лет назад», «Шикарный цвет!», «Красивая, милая девочка», — отметили юзеры.

Ранее в июне сыгравший Гену Букина в сериале «Счастливы вместе» актер Виктор Логинов также неожиданно сменил имидж.