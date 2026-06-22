Оценена вероятность смены отношения Британии к России после отставки Стармера

Политолог Егоров: Курс Великобритании после отставки Стармера вряд ли изменится

Курс Великобритании после отставки премьер-министра страны Кира Стармера вряд ли изменится. На это в комментарии «Ленте.ру» указал политолог, эксперт по британской политике, автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров.

По мнению эксперта, новое правительство, которое может возглавить бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем, может быть чуть более левым, но принципиальных изменений во внутренней и внешней политике ждать не стоит. Сейчас программа будущего лидера буквально пишется на коленке, но важно учитывать, что кабинет министров возглавит политик, который легко подстраивается под обстоятельства, добавил политолог.

«Сложно представить, что в стране произойдут резкие улучшения в сфере экономики, миграционной политики, да и изменений в поддержку Украины ожидать не нужно. Я думаю, что это будет плавный курс», — заметил он.

Ранее Василий Егоров назвал основную причину отставки Кира Стармера. По его мнению, к ней привела победа Энди Бернема на довыборах в Палату общин.