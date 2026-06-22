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06:55, 22 июня 2026Мир

Подросток явился на свадьбу с дробовиком

Milliyet: Подросток произвел свадебный выстрел в Турции и случайно ранил 11 человек
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

11 гостей на свадьбе получили ранения в турецкой провинции Денизли из-за случая с ружьем в ходе церемонии. О происшествии сообщила газета Milliyet.

«В результате стрельбы во время свадебной церемонии в деревне Кыралан района Чиврил в Денизли пострадали 11 человек», — указано в материале.

Во время отъезда невесты из дома произошла стрельба. Выстрел произвел согласно традиции из дробовика в воздух 15 подросток из свадебного кортежа, однако все пошло не по плану. Дробь отскочила от земли и ударила по людям, находившимся поблизости.

Издание отмечает, что всех пострадавших госпитализировали. Виновника доставили в полицию, чтобы допросить.

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