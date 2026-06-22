«Радиостанция Судного дня» передала редкую двойную шифровку

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «станонант», «обедобуян» и «клыкотрюм»

Радиостанция УВБ-76 передала редкую двойную шифровку. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Сообщение с двумя словами вместо одного прозвучало в эфире так называемой радиостанции Судного дня в 11:33 по московскому времени. В нем содержались слова «станонант» и «обедобуян».

В 13:26 радиостанция продолжила вещание и передала еще одно сообщение. В нем фигурировало слово «клыкотрюм». Как и первые два, оно появилось в передачах УВБ-76 впервые.

НЖТИ 79628 СТАНОНАНТ 9280 0774 ОБЕДОБУЯН 1586 9891

НЖТИ 83743 КЛЫКОТРЮМ 8217 2419

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.